Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 12:45  Güncelleme: 12:48
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 4 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor??????.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Tekirdağ, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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