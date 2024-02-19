Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1041 sentetik ecza hap, 95 gram esrar, 33 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirdi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

19.02.2024 12:31
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Operasyonda 1041 sentetik ecza hap, 95 gram esrar, 33 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Tekirdağ, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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