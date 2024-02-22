Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Oğlunu öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.