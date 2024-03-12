Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.147,51 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 9.147,51 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile tekstil deri, en çok gerileyen 0,79 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.