Tekirdağ'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ\'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vektörle mücadele çalışmaları yürüttüğünü duyurdu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek üremesine müsait alanlarda larva mücadelesi ve ergin sineklere yönelik soğuk pulverizasyon yöntemiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca dere ıslahı çalışmaları da Fen İşleri Dairesi ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor.

02.05.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde vektörle mücadele çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek üremesine müsait dere, gölet, bataklık alan, su birikintisi ve çeşme gibi yerlerde biyosidal uygulamalarıyla larva mücadelesi, ergin sineklere yönelik logar, köprü altı, kanal, muayene bacası gibi yerlerde de soğuk pulverizasyon yöntemiyle çalışma gerçekleştiriyor.

2024 yılı vektörle mücadele çalışmaları, mevcut ekip, araç ve ilaç durumu kapsamında ve belirlenen program doğrultusunda kışlak ve larva mücadelesi olarak devam ediyor. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak dere ıslahı çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: AA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Çevre, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:12 8 yıl aradan sonra bir ilk CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek 8 yıl aradan sonra bir ilk! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek
23:21 Endonezya’da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı Endonezya'da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 10:55:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement