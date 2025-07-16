Tekirdağ\'da Yangınla Mücadele

TEKİRDAĞ VALİSİ SOYTÜRK: SABAH 21 HAVA ARACI BÖLGEMİZDE OLACAK

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile orman yangının sürdüğü Şarköy ilçesine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Soytürk, alevlerin tehdidi altında bulunması nedeniyle tahliye edilen Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz 2 köyümüze tahliye kararı vermiştik. Bunlardan bir tanesi Kocaali, diğeri Şenköy. Şu an Kızılcaterzi'deyiz çok şükür burayı tehdit eden bir şey yok. Rüzgar sert esmiyor. Tehditin olması, yangının büyük olması ve yerli yersiz rüzgarlardı. Hem Kocaali'yi hem de Şenköy'ü tehdit ediyordu. Ufak tefek ağıl ve köyün dışındaki birkaç evin dışında bir zararımız yok. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Çevre illerden ekstra dozerler geldi. Edirne'den, İstanbul'dan, Kırklareli'nden çevre illerden ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Biz yangını çevirmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi saat 06.00 gibi bir aksilik olmazsa 21 hava aracı bölgemizde olacak. 21 tane hava aracı önemli bir miktar. Yaklaşık 104 tane araç zaten var. Bir kaza bela olmazsa yangınımızı kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

'YANGINDAN ETKİLENEN ASKERİ BÖLGE YOK'

Yangının çıkış nedenine değinen Vali Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde 2 gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda böyle bir yangın oluşturmuş. Buna benzer oralardan başladığı yönünde bir tespitimiz var. Teyitte muhtaç bunu araştıracağız. İlimiz sınırlarında yangından etkilenen bir askeri bölge yok. Bahsettiğiniz Çanakkale sınırlarında. Orada aldığımız haberlere göre bir tehlike görünmüyor" ifadelerini kullandı.

YÜCEER: YANGINDA 14 SAAT GERİDE KALDI, DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yangında 14 saatin geride kaldığını ve hala devam ettiğini söyledi. Yüceer, "Ekiplerimiz, çevre illerden gelenler fedakarca çalışıyor. Yeni ekiplerde gelmeye devam ediyor. Müdahale konusunda eksik yok ama yangın devam ediyor. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek. Çok şükür can mal kaybı yaşamadık. Ormanlarımızın yanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. En ufak bir kıvılcım büyük olaylara neden oluyor. Ekiplerin mücadelesi devam ediyor" diye konuştu.

Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),