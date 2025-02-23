Tekirdağ'da Yoğun Kar Yağışı

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Tekirdağ'da lapa lapa yağan kar etkili oldu

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı, yolda yürüyen vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkararak anı ölümsüzleştirdi. Kent genelinde kısa süreli etkili olan kar, zeminde tutmazken, sokakta yürüyen vatandaşlar aniden bastıran yağış karşısında hazırlıksız yakalandı.