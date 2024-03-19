Tekirdağ\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.
Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
Deniz ulaşımını da etkiledi
Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.
Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 milim sıvı amfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu, suçtan elde edilen 2 bin 305 dolar ve 26 bin 970 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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