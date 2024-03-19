Tekirdağ\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yapay Zeka ile Hasta Teşhisi ve Tedavi Planlaması Yapılıyor

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geliştirilen 'CranioCatch' adlı yapay zeka sistemi sayesinde hasta ağzındaki sorunların teşhisi ve dişe uygulanacak tedavi planlaması yapılarak, hekimin teşhis süresi kısaltılıyor ve hastaya avantaj sağlanıyor. Yapay zeka, karar destek sistemi olarak kullanılarak çürüklerin tespit edilmesi ve hastaya görsel olarak gösterilmesi sağlanıyor. Ayrıca, hastanın çekilen filminin yapay zekaya aktarılmasıyla saniyeler içinde teşhis ve tedavi planlaması yapılıyor. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kullanılan bu yazılım, diş hekimliği fakültelerinde eğitim modülü olarak kullanılmaya başlanmıştır ve Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde pilot uygulamasına başlanacaktır. Ayrıca, dijital diş hekimliği uygulamaları da yaygınlaşmaktadır ve 5 yıl içinde dijital diş hekimliğinin Türkiye'de yüzde 60 oranında yaygınlaşması beklenmektedir.