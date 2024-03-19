Tekirdağ'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Tekirdağ\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah etkisini daha da artırarak görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alındı. Deniz ulaşımı da etkilendi ve bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

19.03.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Deniz ulaşımını da etkiledi

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika

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