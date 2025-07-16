Tekirdağ'daki Orman Yangını 2. Günde

1) TEKİRDAĞ'DAKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde dün çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Şenköy Mahallesi'nde dün saat 13.30'da orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 uçak, 6 helikopter, 60 arazöz ve 350 personel sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar havadan ve karadan sürdürüldü. Bölgede 32 derece sıcaklık ve hızı saatte 46 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangının tehdit ettiği birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi. Bu mahallelerde yaşayanlar, hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü. Bazı vatandaşlar ise mahallelere getirilen araçlarla evlerinden ayrıldı. Alevlerin etkili olduğu bazı bölgelerde kimi evler ve tarım aletleri yandı.

GECE BOYU MÜCADELE

Yangına müdahale için İstanbul, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, jandarma komando ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler, gece boyu süren çalışmalarla alevlerin tahliye edilen mahallere ulaşmasını engelledi.

Yangının ikinci gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Orman Genel Müdürlüğü, Şarköy ve Çanakkale Ayvacık yangınına 684 personel ile 14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz ve 10 iş makinesiyle müdahale edildiğini açıkladı.

Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.