Tekirdağ\'dan kısa kısa

Güncel

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulusan, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.

Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.

NKÜ'de Nevruz kutlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

NKÜ Spor Kompleksi önünde yapılan etkinliklerde, Nevruz ateşi yakıldı, Türk mitolojisindeki Ergenekon'dan çıkışı ve varoluş mücadelesini temsilen demir dövüldü. Halk oyunları gösterisi, okçuluk gösterisi ve müzik dinletisi etkinlikleriyle öğrenciler baharın gelişini kutladı.

Etkinliğe, Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Süleymanpaşa'da "Karmakarışık" adlı oyun sahnelenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "Karmakarışık" adlı oyun sahnelenecek.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki Yılmaz İçöz Sahnesi'nde 20.00'de sahnelenecek oyun ücretsiz olacak.