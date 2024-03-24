Tekirdağ\'dan kısa kısa

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ulusan, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerinden bilgi aldı.
Mesleki konular ve öğrencilerin durumunu değerlendiren Ulusan, idarecilere çalışmalarında başarı diledi.
NKÜ'de Nevruz kutlandı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi.
NKÜ Spor Kompleksi önünde yapılan etkinliklerde, Nevruz ateşi yakıldı, Türk mitolojisindeki Ergenekon'dan çıkışı ve varoluş mücadelesini temsilen demir dövüldü. Halk oyunları gösterisi, okçuluk gösterisi ve müzik dinletisi etkinlikleriyle öğrenciler baharın gelişini kutladı.
Etkinliğe, Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Süleymanpaşa'da "Karmakarışık" adlı oyun sahnelenecek
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca "Karmakarışık" adlı oyun sahnelenecek.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki Yılmaz İçöz Sahnesi'nde 20.00'de sahnelenecek oyun ücretsiz olacak.
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Ankara'da yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü. Gecekondu içerisindeki vatandaş olay öncesi duyduğu sesler nedeniyle dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Olayda evde bulunan hayvanlar ise hayatını kaybetti. Apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar olduğu belirtiliyor.
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İkbal Kaya, volkanik Süphan Dağı'ndan esinlenerek hazırladığı çevre dostu ve sürdürülebilir proje ile TÜBİTAK birinciliğini hedefliyor. Kaya'nın projesi, volkanik toprakların tarım alanlarına taşınmasının yüksek verimli ürün alımına etkisini araştırıyor. Aynı yarışmada tarih alanında birinci olan Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Türk ve İslam sembollerinin senteziyle yeni tasarım örnekleri oluşturdu.
Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı, 27 Eylül 2023'ten bu yana uluslararası kruvaziyer gemi taşımacılığına yeniden başladıktan sonra 200.000'den fazla gelen ve giden yolcuya hizmet verdi. Liman, 2024 yılında 120'den fazla uluslararası kruvaziyer gemisini ağırlamayı planlıyor.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT), Erzurum'u 2025 Turizm Başkenti ilan etmesinin ardından il genelinde başlatılan çalışmalara tam destek verecek.
Sivas'ın havuz köyünde dünyaya gelen 77 yaşındaki Zeki Karasu isimli şair 13 yıldır huzurevinde kalıyor. Ev ortamını çok özlediğini belirten Karasu, akşam olunca dışarıdaki evlerin yanan ışıkları izlediğini söyledi. Üçüncü şiir kitabının yolda olduğunu söyleyen Karasu, huzur evinde dört dörtlük bakılsa da bir ev sıcaklığının yerini tutmayacağını ifade etti.
Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapındaki belirsizlikler ve rekabet baskıları nedeniyle verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almaya devam ediyor. Şirket, ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünü yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma kararı aldı. İşten çıkarmalar 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve yaklaşık 400 çalışanı etkileyecek.
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