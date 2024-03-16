Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yıl Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etmeye Devam Ediyor

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak ihtiyaç sahibi insanlara ve ailelere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Dernek, sıcak yemek ve erzak dağıtımının yanı sıra; eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda da destek sunmayı sürdürüyor. Toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan dernek, birlikte hareket edildiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.