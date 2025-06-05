Tekirdağ Lavanta Tarlaları, Turizme Hazır - Son Dakika
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Tekirdağ Lavanta Tarlaları, Turizme Hazır

Tekirdağ Lavanta Tarlaları, Turizme Hazır
05.06.2025 11:52
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Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, bu sezon tatilcileri ağırlamak için hazırlandı. 1200 dekar alanda.

Tekirdağ'da üretim alanının artması ve görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

Kentte 1200 dekarda ekimi yapılan lavanta, üreticilerin ekonomisine katkı sunarken tarlalar tatilcilerin uğrak noktalarından oluyor.

Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlalarında üreticiler bu sezon da hazırlıklarını tamamladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Bayramda çok sayıda ziyaretçinin kente geleceğini ifade eden Karaküçük, "Tekirdağ sahilleri, ormanları ve eşsiz doğasıyla tatilcileri ağırlayacak. Bunların yanı sıra lavanta tarlaları da misafirlerini ağırlamak için hazırlandı. Bu tarlalarda oluşturulan alanlar insanları oraya çekerek orada güzel anılar biriktirmelerini sağlıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa olmak üzere bütün ilçelerimizde lavanta tarlaları mevcut." diye konuştu.

Karaküçük, geçmiş yıllarda lavanta tarlalarının çok sayıda ziyaretçiyi kente çektiğini aktararak, bu yıl da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde yerlerinden birinin lavanta tarlaları olacağını dile getirdi.

Çiftçi Hakan Turgut da tarlalardaki hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Tekirdağ'ın adının lavanta tarlalarıyla da anılmaya başladığını aktaran Turgut, "Lavantalar yine mor renge bürünmeye başladı. Farklı dekorasyonlarla yine hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yıl da bayramla birlikte kapılarımızı açmaya başlayacağız. Bir ay boyunca sürecek bu mor rüyaya herkesi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Tarım, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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