Tekirdağ Orman Yangını Kontrol Altında

1) TEKİRDAĞ'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, 45,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Şarköy'ün Şenköy Mahallesi'nde 15 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun müdahale verildi. Yangın, bugün saat 11.00 sıralarından kontrol altına alındı.

'ŞU AN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şarköy ilçemizde 15.07.2025 günü başlayan ve geniş bir alanı etkisi altına alan yangın, görevlilerin kesintisiz olarak yapmış oldukları yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alınmıştır. Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları bitene kadar yangın bölgesinde olacağız. Vatandaşlarımızın tespit ettikleri herhangi bir olumsuzluğu 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmeleri rica olunur. Yangının kontrol altına alınması için hep birlikte göstermiş olduğumuz mücadeleyi bundan sonraki süreçte de ormanlarımızı ve doğamızı canlandırmak için yine hep birlikte sürdüreceğiz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Geçmiş olsun Türkiye" denildi.