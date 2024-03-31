TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|616
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,77
|Kullanılan Oy
|:
|146.794
|Geçerli Oy
|:
|143.567
|Katılım Oranı
|:
|% 73,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 49,06
|70.437
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 36,89
|52.962
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 5,27
|7.569
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 2,59
|3.721
|DİĞER
|% 2,07
|2.967
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 2
|2.875
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,29
|1.851
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,15
|210
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,13
|187
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,1
|137
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,08
|114
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,06
|91
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,05
|78
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,04
|60
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,04
|56
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,04
|53
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,03
|48
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,03
|46
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,03
|40
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,03
|36
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,02
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,09
|Katılım Oranı
|:
|% 67,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 45,64
|4.586
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 35,24
|3.541
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 8,56
|860
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,2
|422
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 2,2
|221
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 2,07
|208
|DİĞER
|% 0,9
|91
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,31
|31
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,31
|31
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,23
|23
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,15
|15
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,14
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,56
|Katılım Oranı
|:
|% 68,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 45,1
|3.549
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 42,25
|3.325
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,89
|385
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 4,63
|364
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 1,52
|120
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 0,85
|67
|DİĞER
|% 0,34
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,15
|12
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,13
|10
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,05
|4
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,03
|2
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,01
|1
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,64
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 71,17
|158
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 21,17
|47
|DİĞER
|% 4,06
|9
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2,7
|6
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 0,45
|1
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,45
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10
|Katılım Oranı
|:
|% 89,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 54,18
|843
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 34,96
|544
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 5,66
|88
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 1,93
|30
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 1,28
|20
|DİĞER
|% 0,83
|13
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,71
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,32
|5
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,13
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
MALKARA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,75
|Katılım Oranı
|:
|% 80,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 51,11
|3.158
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 46,24
|2.857
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 1,54
|95
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 0,57
|35
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,27
|17
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,11
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,05
|3
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,05
|3
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,03
|2
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,02
|1
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,33
|Katılım Oranı
|:
|% 82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 40,59
|97
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 27,2
|65
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 12,13
|29
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 6,28
|15
|DİĞER
|% 5,02
|12
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 4,18
|10
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 4,18
|10
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 0,42
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,94
|Katılım Oranı
|:
|% 67,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 61,16
|348
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 25,31
|144
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 6,85
|39
|DİĞER
|% 3,16
|18
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 1,93
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,53
|3
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,53
|3
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,35
|2
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,18
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,76
|Katılım Oranı
|:
|% 81,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 62,13
|169
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 20,96
|57
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 9,56
|26
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,94
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 1,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 0,73
|2
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,73
|2
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,37
|1
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,37
|1
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,37
|1
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,37
|1
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,37
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,99
|Katılım Oranı
|:
|% 78,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 56,14
|2.701
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 34,3
|1.650
|DİĞER
|% 3,26
|157
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,12
|150
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 0,93
|45
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 0,85
|41
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,83
|40
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,17
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,15
|7
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,15
|7
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,08
|4
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,04
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 50
|13
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 23,08
|6
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 23,08
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 3,84
|1
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
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