TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:43
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 616
Açılan Sandık Oranı : % 22,77
Kullanılan Oy : 146.794
Geçerli Oy : 143.567
Katılım Oranı : % 73,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 49,0670.437
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 36,8952.962
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 5,277.569
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,593.721
DİĞER% 2,072.967
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 22.875
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,291.851
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,15210
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,13187
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,1137
BTPİLYAS SABANCI% 0,08114
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,0691
TKHCEM SOLMAZ% 0,0578
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,0460
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,0456
DPZAFER İNANDILAR% 0,0453
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,0348
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,0346
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,0340
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,0336
APİSA IŞIK% 0,0229
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 10,09
Katılım Oranı : % 67,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 45,644.586
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 35,243.541
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 8,56860
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,2422
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 2,2221
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 2,07208
DİĞER% 0,991
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,3131
SAADETYUSUF AYDIN% 0,3131
DPBÜLENT ÖZGER% 0,2323
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,1515
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,1414
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,055
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 5,56
Katılım Oranı : % 68,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 45,13.549
AK PARTİHAKAN SUNAL% 42,253.325
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,89385
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 4,63364
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 1,52120
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 0,8567
DİĞER% 0,3427
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,1512
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,1310
BTPİBRAHİM VURAL% 0,054
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,032
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,032
ABPSUAT BAHARLI% 0,011
HKPAHMET ZORBA% 0,011
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,011
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 0,64
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRASİM YÜKSEL% 71,17158
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 21,1747
DİĞER% 4,069
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,76
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 0,451
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,451
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 10
Katılım Oranı : % 89,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 54,18843
AK PARTİOSMAN İNAN% 34,96544
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 5,6688
SAADETARİF YALÇIN% 1,9330
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 1,2820
DİĞER% 0,8313
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,7111
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,325
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,132
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 51,113.158
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 46,242.857
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 1,5495
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,5735
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,2717
SAADETÖZAY DİLBER% 0,117
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,053
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,053
MİLLETALİ EK% 0,032
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,021
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,011
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 1,33
Katılım Oranı : % 82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 40,5997
AK PARTİHİKMET ATA% 27,265
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 12,1329
DSPBETÜL SARIKURT% 6,2815
DİĞER% 5,0212
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,1810
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 4,1810
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 0,421
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 4,94
Katılım Oranı : % 67,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 61,16348
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 25,31144
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 6,8539
DİĞER% 3,1618
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 1,9311
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,533
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,533
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,352
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,181
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 0,76
Katılım Oranı : % 81,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 62,13169
MHPMÜMİN BULUŞ% 20,9657
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 9,5626
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,948
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 1,13
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 0,732
BTPAHMET MEMİŞ% 0,732
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,371
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,371
DPSABRİ KUTLUK% 0,371
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,371
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,371
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 4,99
Katılım Oranı : % 78,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 56,142.701
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 34,31.650
DİĞER% 3,26157
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,12150
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 0,9345
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 0,8541
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,8340
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,178
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,157
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,157
DPMETİN KORKMAZ% 0,084
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,021
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 1,04
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 5013
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 23,086
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 23,086
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 3,841

Kaynak: AA

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