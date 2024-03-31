TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 800
Açılan Sandık Oranı : % 29,57
Kullanılan Oy : 192.736
Geçerli Oy : 188.153
Katılım Oranı : % 74,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 49,0592.282
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 36,969.422
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 5,079.540
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,64.894
DİĞER% 2,194.123
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 2,063.879
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,292.425
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,15280
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,12228
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,12224
BTPİLYAS SABANCI% 0,07142
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,05103
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,0592
TKHCEM SOLMAZ% 0,0588
DPZAFER İNANDILAR% 0,0587
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,0478
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,0471
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,0362
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,0359
APİSA IŞIK% 0,0238
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,0236
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 19,27
Katılım Oranı : % 67,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 45,118.703
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 35,786.904
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 8,731.684
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 3,95763
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 2,03392
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,94374
DİĞER% 1,15221
SAADETYUSUF AYDIN% 0,3262
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,2854
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,1224
DPBÜLENT ÖZGER% 0,1223
DSPORHAN ERGİN% 0,120
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,0815
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0815
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,0815
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,0815
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,059
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 8,64
Katılım Oranı : % 68,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 45,375.638
AK PARTİHAKAN SUNAL% 40,144.988
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 4,91610
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,9609
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,09260
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 1,38171
DİĞER% 0,6480
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,1924
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,1721
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,067
BTPİBRAHİM VURAL% 0,045
HKPAHMET ZORBA% 0,034
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,033
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,023
ABPSUAT BAHARLI% 0,011
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,011
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,011
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 2,56
Katılım Oranı : % 91,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRASİM YÜKSEL% 46,17525
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 37,2423
DİĞER% 11,78134
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,7331
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 1,4116
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 0,627
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,091
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 12
Katılım Oranı : % 91,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 56,51.183
AK PARTİOSMAN İNAN% 31,47659
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 5,16108
SAADETARİF YALÇIN% 1,8138
DİĞER% 1,8138
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 1,1925
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 121
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,9620
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,12
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 1,33
Katılım Oranı : % 75,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,87363
CHPİRFAN MANDALI% 33,5339
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 21,84221
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,2453
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 2,3724
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,495
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,394
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,11
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,11
DİĞER% 0,11
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 29,38
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 49,375.169
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 48,585.086
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,9195
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,4446
DİĞER% 0,3234
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,1920
SAADETÖZAY DİLBER% 0,078
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,055
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,033
MİLLETALİ EK% 0,022
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,011
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,011
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 2,67
Katılım Oranı : % 81,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 38,07185
AK PARTİHİKMET ATA% 27,98136
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 15,4375
DSPBETÜL SARIKURT% 7,235
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 4,1220
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 3,718
DİĞER% 2,4712
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 1,035
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 6,17
Katılım Oranı : % 70,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 60,8380
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 25,76161
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 6,2439
DİĞER% 2,8818
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 2,415
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,644
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,483
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,322
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,161
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,161
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,161
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 0,76
Katılım Oranı : % 81,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 62,13169
MHPMÜMİN BULUŞ% 20,9657
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 9,5626
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,948
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 1,13
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 0,732
BTPAHMET MEMİŞ% 0,732
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,371
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,371
DPSABRİ KUTLUK% 0,371
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,371
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,371
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 8,45
Katılım Oranı : % 81,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 56,175.194
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 32,493.004
DİĞER% 4,9453
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,36311
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 0,9790
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 0,9689
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,6661
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,1817
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,1110
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,098
DPMETİN KORKMAZ% 0,076
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,022
BTPKEMAL İŞCAN% 0,011
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,011
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 5,21
Katılım Oranı : % 73,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 40,28412
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 36,36372
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 22,09226
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,394
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,293
BTPİLKAY İZKESEN% 0,293
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,22
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,11

Kaynak: AA

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