TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|800
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,57
|Kullanılan Oy
|:
|192.736
|Geçerli Oy
|:
|188.153
|Katılım Oranı
|:
|% 74,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 49,05
|92.282
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 36,9
|69.422
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 5,07
|9.540
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 2,6
|4.894
|DİĞER
|% 2,19
|4.123
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 2,06
|3.879
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,29
|2.425
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,15
|280
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,12
|228
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,12
|224
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,07
|142
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,05
|103
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,05
|92
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,05
|88
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,05
|87
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,04
|78
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,04
|71
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,03
|62
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,03
|59
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,02
|38
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,02
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,27
|Katılım Oranı
|:
|% 67,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 45,11
|8.703
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 35,78
|6.904
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 8,73
|1.684
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 3,95
|763
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 2,03
|392
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,94
|374
|DİĞER
|% 1,15
|221
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,32
|62
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,28
|54
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,12
|24
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,12
|23
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,1
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,08
|15
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,08
|15
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,08
|15
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,08
|15
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,05
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,64
|Katılım Oranı
|:
|% 68,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 45,37
|5.638
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 40,14
|4.988
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 4,91
|610
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,9
|609
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 2,09
|260
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 1,38
|171
|DİĞER
|% 0,64
|80
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,19
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,17
|21
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,06
|7
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,04
|5
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,03
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,03
|3
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,02
|3
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,01
|1
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,56
|Katılım Oranı
|:
|% 91,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 46,17
|525
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 37,2
|423
|DİĞER
|% 11,78
|134
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2,73
|31
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 1,41
|16
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 0,62
|7
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12
|Katılım Oranı
|:
|% 91,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 56,5
|1.183
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 31,47
|659
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 5,16
|108
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 1,81
|38
|DİĞER
|% 1,81
|38
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 1,19
|25
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 1
|21
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,96
|20
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,33
|Katılım Oranı
|:
|% 75,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,87
|363
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 33,5
|339
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 21,84
|221
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,24
|53
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 2,37
|24
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,49
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,39
|4
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,1
|1
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,1
|1
|DİĞER
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,38
|Katılım Oranı
|:
|% 81,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 49,37
|5.169
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 48,58
|5.086
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,91
|95
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 0,44
|46
|DİĞER
|% 0,32
|34
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,19
|20
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,07
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,05
|5
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,03
|3
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,02
|2
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,01
|1
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,67
|Katılım Oranı
|:
|% 81,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 38,07
|185
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 27,98
|136
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 15,43
|75
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 7,2
|35
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 4,12
|20
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 3,7
|18
|DİĞER
|% 2,47
|12
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 1,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,17
|Katılım Oranı
|:
|% 70,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 60,8
|380
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 25,76
|161
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 6,24
|39
|DİĞER
|% 2,88
|18
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 2,4
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,64
|4
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,48
|3
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,32
|2
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,16
|1
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,16
|1
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,76
|Katılım Oranı
|:
|% 81,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 62,13
|169
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 20,96
|57
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 9,56
|26
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,94
|8
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 1,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 0,73
|2
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,73
|2
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,37
|1
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,37
|1
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,37
|1
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,37
|1
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,37
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,45
|Katılım Oranı
|:
|% 81,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 56,17
|5.194
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 32,49
|3.004
|DİĞER
|% 4,9
|453
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,36
|311
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 0,97
|90
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 0,96
|89
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,66
|61
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,18
|17
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,11
|10
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,09
|8
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,07
|6
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,02
|2
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,01
|1
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,21
|Katılım Oranı
|:
|% 73,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 40,28
|412
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 36,36
|372
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 22,09
|226
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,39
|4
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,29
|3
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,29
|3
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,2
|2
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,1
|1
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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