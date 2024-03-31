TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|1.823
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,39
|Kullanılan Oy
|:
|448.341
|Geçerli Oy
|:
|434.748
|Katılım Oranı
|:
|% 76,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 50,22
|218.316
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 35,69
|155.177
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 3,64
|15.812
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 2,94
|12.770
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 2,66
|11.556
|DİĞER
|% 1,71
|7.452
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,6
|6.978
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,28
|1.211
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,22
|969
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,17
|756
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,13
|578
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,12
|542
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,12
|520
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,08
|350
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,08
|345
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,08
|336
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,06
|260
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,06
|255
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,05
|207
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,05
|205
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,04
|153
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,45
|Katılım Oranı
|:
|% 69,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 44,43
|40.238
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 35,01
|31.704
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 9,16
|8.294
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,03
|3.653
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 2,31
|2.093
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,35
|1.220
|DİĞER
|% 0,53
|480
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,49
|448
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,45
|406
|BAĞIMSIZ
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,41
|369
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,39
|353
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,3
|268
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,29
|260
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,21
|193
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,18
|162
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,14
|130
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,11
|104
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,1
|86
|BAĞIMSIZ
|AKTAŞ GÜLER
|% 0,05
|47
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,04
|36
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,02
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,93
|Katılım Oranı
|:
|% 72,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 49,93
|40.865
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 31,98
|26.171
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 6,83
|5.592
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 3,87
|3.164
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 3,07
|2.509
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 2,34
|1.915
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,39
|323
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,37
|299
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,28
|226
|DİĞER
|% 0,27
|225
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,27
|221
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,15
|126
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,07
|59
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,06
|45
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,04
|36
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,04
|34
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,04
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,21
|Katılım Oranı
|:
|% 83,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 42,03
|13.772
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 40,05
|13.123
|DİĞER
|% 9,99
|3.272
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 3,25
|1.064
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2,76
|904
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 1,28
|420
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 0,32
|105
|DEVA PARTİSİ
|İSA KALAYCI
|% 0,07
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ALTEKİN
|% 0,05
|16
|BTP
|İPEK KESKİN
|% 0,04
|12
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,03
|11
|MEMLEKET
|LEVENT FİLİZLİ
|% 0,03
|10
|DSP
|SEZAYİ UÇAR
|% 0,03
|9
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,02
|8
|HKP
|HAMDİ EMRE OLKUN
|% 0,02
|5
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,01
|4
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,01
|4
|VATAN PARTİSİ
|KENAN SERBEST
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68
|Katılım Oranı
|:
|% 87,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 51,46
|7.169
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 36,57
|5.095
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 6,55
|912
|DİĞER
|% 3,24
|451
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,62
|87
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,42
|58
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,41
|57
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,38
|53
|MEMLEKET
|MEHMET YILMAZ
|% 0,15
|21
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,12
|17
|HÜDA PAR
|ABDULSEMED MEMİŞ
|% 0,07
|10
|MİLLET
|ORHAN YAY
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,33
|Katılım Oranı
|:
|% 75,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,78
|12.625
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 34,2
|12.069
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 20,32
|7.169
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,17
|1.826
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,76
|620
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,78
|274
|DİĞER
|% 0,62
|219
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,61
|215
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,28
|100
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,2
|71
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,19
|68
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,09
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,63
|Katılım Oranı
|:
|% 83,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 49,97
|13.941
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 47,76
|13.325
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 0,67
|186
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,48
|133
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,33
|92
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,16
|45
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,15
|40
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,12
|34
|DİĞER
|% 0,09
|25
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,08
|23
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,08
|22
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,07
|20
|HÜDA PAR
|EBUBEKİR MAHMUTOĞLU
|% 0,03
|9
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,33
|Katılım Oranı
|:
|% 74,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 30,98
|3.206
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 24,85
|2.572
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 24,79
|2.566
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 5,29
|548
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 5,19
|537
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 4,04
|418
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 2,23
|231
|DİĞER
|% 1,34
|139
|ZAFER PARTİSİ
|HAZAL YAKA
|% 0,44
|46
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,31
|32
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,22
|23
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,12
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,08
|8
|BAĞIMSIZ
|TUNCAY TIRAŞ
|% 0,06
|6
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,03
|3
|DEVA PARTİSİ
|NURGÜL CANBAŞ
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 55,56
|Katılım Oranı
|:
|% 80,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 54,46
|5.340
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 29,69
|2.911
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 8,28
|812
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 3,14
|308
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,88
|86
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,8
|78
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,73
|72
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,59
|58
|DİĞER
|% 0,36
|35
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,29
|28
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,28
|27
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,21
|21
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,19
|19
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,1
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,21
|Katılım Oranı
|:
|% 81,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 63,24
|9.149
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 17,68
|2.558
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 10,73
|1.552
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,21
|319
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 1,15
|167
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,96
|139
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,91
|131
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,9
|130
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,68
|99
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,32
|47
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,25
|36
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,2
|29
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,2
|29
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,19
|28
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,19
|27
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,19
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,13
|Katılım Oranı
|:
|% 80,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 53,42
|35.333
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 35,28
|23.336
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,8
|2.516
|DİĞER
|% 2,18
|1.439
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 1,74
|1.150
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 1,27
|840
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,74
|492
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,35
|232
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,34
|222
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,3
|201
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,14
|95
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,13
|84
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,11
|71
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,09
|61
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,03
|22
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,03
|16
|BAĞIMSIZ
|PAKİZE GÜREL
|% 0,02
|16
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN KAYA
|% 0,02
|14
|BAĞIMSIZ
|ERTUĞRUL KANBUR
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69,79
|Katılım Oranı
|:
|% 77,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 39,36
|6.122
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 35,27
|5.487
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 24,03
|3.738
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,31
|48
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,24
|37
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,19
|30
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,17
|27
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,16
|25
|HÜDA PAR
|CÜNDULLAH EROL
|% 0,12
|19
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,12
|18
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,03
|5
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
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