TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:59
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 1.823
Açılan Sandık Oranı : % 67,39
Kullanılan Oy : 448.341
Geçerli Oy : 434.748
Katılım Oranı : % 76,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 50,22218.316
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 35,69155.177
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 3,6415.812
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,9412.770
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 2,6611.556
DİĞER% 1,717.452
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,66.978
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,281.211
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,22969
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,17756
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,13578
BTPİLYAS SABANCI% 0,12542
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,12520
DPZAFER İNANDILAR% 0,08350
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,08345
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,08336
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,06260
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,06255
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,05207
APİSA IŞIK% 0,05205
TKHCEM SOLMAZ% 0,04153
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 89,45
Katılım Oranı : % 69,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 44,4340.238
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 35,0131.704
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 9,168.294
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,033.653
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 2,312.093
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,351.220
DİĞER% 0,53480
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,49448
SAADETYUSUF AYDIN% 0,45406
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,41369
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,39353
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,3268
BTPSERAP ÖZER% 0,29260
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,21193
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,18162
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,14130
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,11104
DSPORHAN ERGİN% 0,186
BAĞIMSIZAKTAŞ GÜLER% 0,0547
DPBÜLENT ÖZGER% 0,0436
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0222
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 52,93
Katılım Oranı : % 72,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 49,9340.865
AK PARTİHAKAN SUNAL% 31,9826.171
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 6,835.592
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 3,873.164
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 3,072.509
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,341.915
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,39323
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,37299
BTPİBRAHİM VURAL% 0,28226
DİĞER% 0,27225
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,27221
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,15126
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,0759
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,0645
HKPAHMET ZORBA% 0,0436
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,0434
ABPSUAT BAHARLI% 0,0431
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 78,21
Katılım Oranı : % 83,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 42,0313.772
CHPRASİM YÜKSEL% 40,0513.123
DİĞER% 9,993.272
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 3,251.064
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,76904
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 1,28420
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 0,32105
DEVA PARTİSİİSA KALAYCI% 0,0723
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,0516
BTPİPEK KESKİN% 0,0412
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,0311
MEMLEKETLEVENT FİLİZLİ% 0,0310
DSPSEZAYİ UÇAR% 0,039
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,028
HKPHAMDİ EMRE OLKUN% 0,025
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,014
MİLLETSALER YILMAZ% 0,014
VATAN PARTİSİKENAN SERBEST% 0,012
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 68
Katılım Oranı : % 87,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 51,467.169
AK PARTİOSMAN İNAN% 36,575.095
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 6,55912
DİĞER% 3,24451
SAADETARİF YALÇIN% 0,6287
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,4258
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,4157
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3853
MEMLEKETMEHMET YILMAZ% 0,1521
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,1217
HÜDA PARABDULSEMED MEMİŞ% 0,0710
MİLLETORHAN YAY% 0,012
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 47,33
Katılım Oranı : % 75,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,7812.625
CHPİRFAN MANDALI% 34,212.069
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 20,327.169
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,171.826
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,76620
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,78274
DİĞER% 0,62219
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,61215
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,28100
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,271
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,1968
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,0931
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 80,63
Katılım Oranı : % 83,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 49,9713.941
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 47,7613.325
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,67186
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,48133
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,3392
SAADETÖZAY DİLBER% 0,1645
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,1540
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,1234
DİĞER% 0,0925
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,0823
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,0822
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,0720
HÜDA PAREBUBEKİR MAHMUTOĞLU% 0,039
MİLLETALİ EK% 0,013
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 57,33
Katılım Oranı : % 74,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 30,983.206
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 24,852.572
AK PARTİHİKMET ATA% 24,792.566
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 5,29548
DSPBETÜL SARIKURT% 5,19537
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,04418
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 2,23231
DİĞER% 1,34139
ZAFER PARTİSİHAZAL YAKA% 0,4446
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,3132
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,2223
BTPREFİK TÜTER% 0,1212
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ GÖK% 0,088
BAĞIMSIZTUNCAY TIRAŞ% 0,066
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,033
DEVA PARTİSİNURGÜL CANBAŞ% 0,033
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 80,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 54,465.340
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 29,692.911
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 8,28812
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 3,14308
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,8886
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,878
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,7372
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,5958
DİĞER% 0,3635
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,2928
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,2827
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,2121
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,1919
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,110
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 46,21
Katılım Oranı : % 81,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 63,249.149
MHPMÜMİN BULUŞ% 17,682.558
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 10,731.552
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,21319
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 1,15167
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,96139
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,91131
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,9130
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,6899
BTPAHMET MEMİŞ% 0,3247
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,2536
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,229
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,229
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,1928
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,1927
DPSABRİ KUTLUK% 0,1927
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 54,13
Katılım Oranı : % 80,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 53,4235.333
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 35,2823.336
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,82.516
DİĞER% 2,181.439
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 1,741.150
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 1,27840
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,74492
BTPKEMAL İŞCAN% 0,35232
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,34222
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,3201
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,1495
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,1384
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,1171
DPMETİN KORKMAZ% 0,0961
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,0322
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,0316
BAĞIMSIZPAKİZE GÜREL% 0,0216
VATAN PARTİSİERKAN KAYA% 0,0214
BAĞIMSIZERTUĞRUL KANBUR% 0,016
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 69,79
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 39,366.122
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 35,275.487
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 24,033.738
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,3148
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,2437
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,1930
BTPİLKAY İZKESEN% 0,1727
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,1625
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,1219
DPBEKİR PAKOL% 0,1218
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,035

Kaynak: AA

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