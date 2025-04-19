Tekirdağ Valisi Malkara'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Malkara'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Tekirdağ Valisi Malkara\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Vali Recep Soytürk, Malkara'da projeleri inceledi, hayvan barınağını ziyaret etti.

19.04.2025 09:41
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde ziyaretler bulundu.

Soytürk, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ı ziyaret ederek, ilçedeki proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Soytürk, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütüldüğü Malkara Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Soytürk, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Soytürk, sahipsiz hayvanların doğaya uyumlu ve güvenli bir alanda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için Malkara Belediyesi tarafından 25 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan Yeni Doğal Yaşam Alanı'nın arazisinde incelemelerde bulundu.

Alanı gezen Vali Soytürk, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ten bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Malkara'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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