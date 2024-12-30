Tekirdağ Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, yeni bir yıla hep birlikte girmenin heyecanının yaşandığını belirtti.

Acı ve tatlı hatıralarıyla 2024 yılını geride kaldığını aktaran Soytürk, "Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2025 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, halkımızı daha güzel, daha müreffeh, daha mutlu yarınların beklediğine olan inancımız tamdır."ifadelerini kullandı.

Soytürk, 2025'te Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'ın daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması, marka kent olması, bölgenin ve ülkenin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için çalışacaklarını aktardı.

Yeni yılın herkes için yenilenmenin ve yeni hedeflere yönelmek için bir fırsat olduğunu vurgulayan Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Yılın son günü ve gecesinde polisimiz, jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız ve yerel yönetimler, valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaklar. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."