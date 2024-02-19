Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekkeköy\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, B.K. ve İ.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2024 13:45
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Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, zanlılar B.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

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