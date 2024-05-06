Tekman'da beklenmedik kar yağışı - Son Dakika
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Tekman'da beklenmedik kar yağışı

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Erzurum'un Tekman ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar hayvanlarını yeniden içeriye almak zorunda kaldı.

06.05.2024 12:58
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Tekman'da kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Son günlerde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Tekman ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte hayvanlarını araziye çıkaran vatandaşlar kar yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar "Bugün 6 mayıs kar yağışı etkili oluyor. Hayvanlar üşüdüğü için yeniden içeriye almak durumunda kaldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekman'da beklenmedik kar yağışı - Son Dakika

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