Teknoloji çağında okuma oranı düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teknoloji çağında okuma oranı düşüyor

Geniş Video İzle

Mardin'de öğrenciler, teknoloji çağında okuma alışkanlıklarının düştüğünü belirtiyor. Okuma oranlarının düşmesinin nedeni olarak teknolojinin gelişmesini gösteren öğrenciler, kitap okumanın faydalarını vurguluyor. Okuma alışkanlığının ailede başlaması gerektiğini ifade eden öğrenciler, kitap okumanın insanların bakış açısını genişlettiğini, empati kurmayı ve Türkçeyi geliştirmeyi sağladığını dile getiriyor.

25.04.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji çağında gün geçtikçe okuma oranı düşüyor

MARDİN - Mardin'de öğrenciler teknoloji çağında okuma oranlarının düştüğünü dile getiriyor.

Mardin'de kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler, okuma alışkanlıklarının her geçen gün düştüğünü söyledi. Okuma alışkanlığının ailede başlaması gerektiğine dikkat çeken Okan Hakan, "Kitap okumaya küçük yaşta başlanmalıdır. Ailenin vermesi gereken bir alışkanlık olması gerekiyor. Yaşa göre okunacak kitap değişir. Kitap okuma konuşma, diksiyon için çok yararlıdır. İlk başta aile daha sonra okulda bununla ilgili bilgi verilmelidir. Teknolojiye göre kitap tercih edilmesi daha faydalı diye düşünüyorum" dedi.

Okuma oranlarının düşmesini teknolojinin gelişmesine bağlayan Fahriye Kübra Teken, her türlü bilgiye internet yolu ile eğiriş sağladıklarını söyledi. Teken, "Her türlü bilgiye oradan ulaşmaya sahip olduk. İnsanlar teknolojiyi daha kolay bulduğu için oraya yöneliyor ama bence okumanın tadı daha farklı. Bu alışkanlığı pandemi döneminde edindim. O zamandan beri düzenli okumaya gayret ediyorum. Ayda 3 kitap bitirmeye çalışıyorum. Okumadan önce olaylara daha düz bakıyordum. Kitap okuma alışkanlığı edindikten sonra insanlarla empati kurabildiğimi, hayata daha farklı baktığımı, duygusal ve manevi açıdan daha çok geliştiğimi fark ettim. Kitap okumak insanın bakış açısını genişletiyor. Kitap okumaya başlayan bir daha bırakamayacak. Çünkü kendi içinize çekiliyorsunuz ve bir nevi o karakterlerin hayatında yaşıyorsunuz. Sizin tanıdığınız insanlar gibi oluyorlar. Tanıştığınız her insan, giriştiğiniz her işte daha farklı bakmayı öğrendiğiniz için size bu tarz bir katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Türkçemi geliştirmeme de katkısı oldu. Kitap okuyacak herkes bu şekilde faydalanabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mardin, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknoloji çağında okuma oranı düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
12:02 Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat’ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat'ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 14:48:19. #1.13#
SON DAKİKA: Teknoloji çağında okuma oranı düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement