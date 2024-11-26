Telegram'a 7 Milyon Ruble Ceza

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MOSKOVA, 26 Kasım (Xinhua) -- Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmayı reddettiği gerekçesiyle Telegram Messenger'a 7 milyon ruble (yaklaşık 67.300 ABD doları) para cezası verdi.

Moskova Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Telegram'ın Rus yasalarının gerektirdiği durumlarda bilgiye erişimi kısıtlamadığı için idari suç işlediği belirtildi.

Mahkeme, para cezasına neden olan yasaklı içeriği açıklamadı. Geçen ay ise Telegram, benzer bir suçtan dolayı 4 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Yaklaşık 900 milyon abonesi bulunan Telegram, dünyanın önde gelen mesajlaşma platformlarından biri olup, Rusya'da da önemli bir etkiye sahip.