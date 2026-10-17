TEMAD Genel Başkanı Koca, Astsubaylar Günü'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
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TEMAD Genel Başkanı Koca, Astsubaylar Günü'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

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TEMAD Genel Başkanı Koca, Astsubaylar Günü\'nde Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı
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TEMAD üyeleri, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü ve derneğin kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Cahit Koca mozoleye çelenk koydu, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Koca, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cahit Koca, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluşunun 42. yılı ve Astsubaylar Günü dolayısıyla bir kez daha huzurunuzdayız. Bize 107 yıl önce gösterdiğiniz yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Başarmak için inanmak çok önemli. Biz de gösterdiğiniz hedefe ulaşmak için inançla çalışıyoruz. En büyük hedefimiz, ülkemizin ileri toplumlar seviyesine çıkıp dünya milletleri arasında yerini almasıdır. Bunun için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bu ülkenin bekası ve yüce Türk milletinin varlığı için gözünü budaktan esirgemeyen astsubaylar olarak size bir kez daha söz veriyoruz ki emanetinize sonuna kadar sahip çıkacağız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TEMAD Genel Başkanı Koca, Astsubaylar Günü'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
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