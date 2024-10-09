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ANKARA'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu'nda Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli'nde yer alan 'Erdem-Değer-Eylem Modeli' kapsamında temiz sınıflar projesi başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde sınıfta sıraları düzenleyip, varsa yerdeki çöpleri toplayarak derse başlıyor.

Toplam 1132 öğrencinin eğitim gördüğü Turgut Özal Ortaokulu'nda 'Temiz sınıflar mutlu huzurlu çocuklar' projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler, her ders öncesi birkaç dakika öğretmenleri öncülüğünde sınıflarını havalandırarak, sıraları düzenleyip, temizliyor. Ardından öğretmenler, öğrencilerin ellerini dezenfekte edebilmesi için gerekli zamanı tanıyor ve ders başlıyor.

Okul Müdürü Hüseyin Şenel, okulun genel temizliğinin görevliler tarafından her gün düzenli olarak yapıldığını belirterek, öğrenciler arasında 'kirletmeme' noktasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. Şenel, "Kirletmeme, dolayısıyla atılan bir çöpün doğaya, okula atılan bir çöpün diğer insanlara verdiği zarara dikkat çekerek çocuklarımıza bir farkındalık oluşturma adına böyle bir proje başlattık. Projeyle ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Projenin başarıyla tamamlanması ve öğrencilerimizi ülkesine, ailesine, dünyaya duyarlı insanlar olarak yetiştirmenin çok çok önemli olduğunu görüyoruz ve buna inanıyoruz" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı ve proje sorumlusu Musa Türker de "Öğrencilerimiz öğretmenimiz öncülüğünde sınıfı önce düzenliyorlar. Sıralarını, masalarını, varsa etrafta atılması gereken bir çöp, öğretmen öncülüğünde toparlıyorlar. Zaten çok uzun sürecek bir şey değil. Sınıfı temiz bıraktıkları için ertesi gün zaten aşağı yukarı temiz buluyorlar. O şekilde de 3-5 dakikalık bir süreçten bahsedebilirim. Özellikle velilerden bu konuda çok ciddi olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda temizlik aslında çok önemli bir değerdir. Veliler de oldukça memnunlar bu süreçten. Çünkü belki de kendileri yavaş yavaş çocuklardan bu değerlerin gideceği düşüncelerine sahiplerdi; ama aslında o çocukların o değere sahip olduğunu, bunun bizim özümüzde olduğunu, kültürümüzde olduğunu fark ettiler" diye konuştu.

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil de "Zaten bu çalışmalar bütün okullarımızda temizlik kültürü oluşturmak adına var. Turgut Özal Ortaokulu'nda da bir farkındalık oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla proje başlatıldı. Burada amaç öğrencilerimizin sınıflarını, okulunu, yaşadığı çevreyi temiz tutma hassasiyeti" ifadelerini kullandı.