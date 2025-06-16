Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Yaşam Merkezi'nde Babalar Günü Kutlaması

(ESKİŞEHİR) - Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu merkezdeki çalışma arkadaşlarımız sizlerin oğlu, kızı. Onlar size böyle yaklaşıyorlar. Burada büyük bir aile var. Bu ailenin bir parçası olarak bizi şereflendirdiğiniz için size minnettarım" dedi.

Ataç, Babalar Günü dolayısıyla ileri yaştaki vatandaşların konakladığı Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ni, oğlu Cenk Ataç ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette merkez sakinlerine hitap eden Ataç, "Sizler ailemizin büyüğü gibisiniz. Sağlıklı olmanız, keyifli olmanız, tüm ihtiyaçlarınızın burada karşılanması çok önemli. Sizi el üstünde tutmak, bizim en önemli görevlerimizden. Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Bu merkezdeki çalışma arkadaşlarımız sizlerin oğlu, kızı. Onlar size böyle yaklaşıyorlar. Burada büyük bir aile var. Bu ailenin bir parçası olarak bizi şereflendirdiğiniz için size minnettarım" diye konuştu.