Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Vatandaşların Emekleriyle Fideler Ürüne Dönüşecek"

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin Gönüllü Bahçeleri'nde toprakla uğraşan hak sahibi 374 kişiye, toplam 8 bin 976 adet fide dağıtıldı. Dağıtıma katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından dört merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Mustafa Mansız, 2 Eylül, Selami Vardar ve Batıkent Gönüllü Bahçeleri'nde gerçekleşen fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine altı çeşit olmak üzere toplam 24'er adet fide verildi. Domates, salatalık, patlıcan, kıl biber, dolmalık biber ve kabak fidelerinden hak sahiplerine takdim eden Ataç da vatandaşların verimli bir sezon geçirmesini diledi.

Hak sahipleri ile sohbet ederek, bahçe çalışmalarına ilişkin bilgi alan Ataç, şöyle konuştu:

"Tepebaşı Belediyesi olarak yanlarında olacağız"

"Tepebaşı Belediyesi olarak toprağa dokunmanın, insana çok iyi geldiğine inanıyoruz. İçinde doğa, çevre, toprak, üretim olan işleri çok seviyor ve bu projeleri keyif duyarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönüllü Bahçelerimiz de bizim için çok değerli bir proje ve Eskişehirli hemşehrilerimizin yoğun talebi var. Toplam 52 bin 543 metrekarelik dört adet Gönüllü Bahçemizden 171 engelli, 172 emekli, 12 gazi, beş gazi yakını, dört şehit yakını, yedi çalışan ve üç okul olmak üzere toplam 374 vatandaşımız faydalanıyor. Bugün de 4 Gönüllü Bahçemizde 374 kullanıcıya sekiz bin 976 adet fidenin teslimini yaptık. Toprağa dokunmak insana çok iyi geliyor. Şimdi vatandaşlarımız emeklerini vererek bu fideleri ürüne dönüştürecek. Onlar bu huzuru yaşarken biz de Tepebaşı Belediyesi olarak yanlarında olacağız. Bereketli bir sezon diliyorum."

Vatandaşlar da fideleri almaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Ataç ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Gönüllü Bahçeleri'nde hak sahibi Elçin Gür, "O kadar mutluyuz ki. Zihinsel engelli kardeşim Burçin Gür adına yapıyoruz. Kendisi burada o kadar mutlu ki. Çok ağır bir kovid sürecini biz bu bahçe ile yendik. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Diliyorum ki bütün ülkede bu işler çoğalsın" dedi.

Hatice Şentürk isimli vatandaş, "Memnunuz. Burada bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan, bizi düşünüyor. Burası bana eğlence gibi geliyor. Çok güzel geçiyor burada zaman" diye konuştu.

Selahattin Okçu ise "Çok memnunuz. Allah razı olsun. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Benim engelli bir kızım var. Burada güzel vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan dağıtıma Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da katıldı.