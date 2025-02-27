Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı Genişliyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programı, bünyesine yeni katılan 34 kişi ile gönüllü sayısını 85'e çıkardı.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor. İklim için bilinçli bir Tepebaşı ve daha güçlü bir ses haline gelmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı'yla, iklim değişikliği konusunda kamuoyunda bilgi ve kapasitenin artırılması, savunuculuk çalışmaları yapılması amaçlanıyor. Programa katılan gönüllüler, aldıkları eğitimler ve katıldıkları atölye çalışmalarının ardından Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak gerek kırsalda gerekse kent merkezinde birçok etkinliğe katıldı.

Programa katılan ve 2024 yılı akademi eğitimlerini tamamlayan Tepebaşı İklim Sözcüleri'ne sertifikaları takdim edildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yıl boyunca yapılan çalışmaları anlatan video gösterimi gerçekleştirildi. Ayrıca 34 yeni iklim sözcüsüne de program tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeni gönüllülerin programa katılımıyla Tepebaşı İklim Sözcüsü sayısı 85'e ulaştı.