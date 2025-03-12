Tepebaşı'nda 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Kabul Edildi - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Kabul Edildi

Tepebaşı Belediyesi, cinsiyet eşitliği odaklı 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı oybirliği ile kabul etti. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, dezavantajlı gruplara ücretsiz hizmet sunacaklarını belirtti.

12.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:09
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2025-2028 yıllarını kapsayacak Yerel Eşitlik Eylem Planı, mecliste oybirliği ile kabul edildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi cinsiyet eşitliği konusunda örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığında 2025-2028 yıllarını kapsayacak Yerel Eşitlik Eylem Planı için hazırlıklar tamamlandı. Hazırlanan eylem planı, 6 Mart'ta gerçekleşen Tepebaşı Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Planın oybirliği ile kabul edilmesinin ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, başkan yardımcıları ve müdürler, Tepebaşı Belediye Başkanı  Ahmet Ataç ile bir araya geldi. Eylem planının kabul edilmesinden dolayı hem Başkan Ataç'a hem de Tepebaşı Belediyesi meclis üyelerine teşekkürlerini ileten yetkililer, planın uygulanmaya başlayacağını belirtti.

"Tüm dezavantajlı gruplara ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki toplumsal cinsiyet eşitliği çağımızın en önemli sorunlarından biri. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin ve tüm dezavantajlı grupların yanında olduk, onlara hizmet sağladık. Yerel eşitlik çalışmalarımız, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık oluşturmak, sosyal adaleti teşvik etmek ve her bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için fırsatlar yaratmak amacını taşıyor. Kurmuş olduğumuz merkezlerimizde, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek; çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve tüm dezavantajlı gruplara ücretsiz ve kapsayıcı bir şekilde hizmet veriyoruz. Hem belediyemiz bünyesinde hem de ilçemizde 2023-2024 yılları arasında hayata geçirdiğimiz Yerel Eşitlik Eylem Planı'mızı tamamladık. Sunduğumuz bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak, iyileştirmek ve iş birlikleri ile yeni projelere imza atmak için 06.03.2025 tarihli Belediye Meclisi'mizde 4 yıllık yeni Yerel Eşitlik Eylem Planımızı oybirliği ile kabul ettik. 2025-2028 yıllarını kapsayacak bu plan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Kabul Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı'nda 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı Kabul Edildi - Son Dakika
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