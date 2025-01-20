Tepebaşı\'nda Afet Farkındalık Eğitimi Sertifika Töreni

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi tarafından Hacı Seyit ve Işıklar Mahallesi sakinlerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kentlilik bilinci çok önemli, mahallesine hakim, çadır alanlarını, toplanma yerlerini bilen, ilk yardım malzemelerini kullanabilen bu duyarlı vatandaşlarımız sayesinde olası bir afet anında yaralarımızın daha hızlı sarılacağına inanıyorum. Hedefimiz her mahallede en az 30 vatandaşımıza bu eğitimleri" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, "Afet Farkındalık Eğitimi" sertifika programına başladı. Bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen Hacı Seyit ve Işıklar Mahallesi sakinlerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitimin ardından Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Hacı Seyit Mahalle Muhtarı Didem Erçakar, Işıklar Mahalle Muhtarı Ramize Nurgül Laçin ve mahalle sakinleri katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Mahallelerimizde kriz anında toplumu sürükleyebilecek, liderlik edecek, mahallesi hakkında bilinçli vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Olası bir afet anında profesyonel ekipler ve ilgili kurumlar olay yerine gelene kadar mahallesi hakkında eğitim almış vatandaşlarımız, altın saatler olarak adlandırılan o ilk dakikalarda birçok vatandaşımızın hayatta kalmasını sağlayabilir. Kentlilik bilinci çok önemli, mahallesine hakim, çadır alanlarını, toplanma yerlerini bilen, ilk yardım malzemelerini kullanabilen bu duyarlı vatandaşlarımız sayesinde olası bir afet anında yaralarımızın daha hızlı sarılacağına inanıyorum. Hedefimiz her mahallede en az 30 vatandaşımıza bu eğitimleri" diye konuştu.

Sertifika programı, katılımcılara belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekinilmesinin ardından sona erdi.