Tepebaşı'nda Edip Akbayram Anma Gecesi Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, "Edip Akbayram Şarkıları" konserinde sanatçıyı en sevilen şarkılarıyla andı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, geçen ay yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram için anma gecesi düzenledi. Gecede, Akbayram ile özdeşleşmiş 19 farklı eser seslendirildi.

"Edip Akbayram Şarkıları" konserinde koronun şefliğini, Mehmet Özer yaptı. Tepebaşı Belediyesi Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu.