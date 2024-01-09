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Terme'de 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Terme'de 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda mahalle muhtarları ile belediye birim müdürlerinin katılımıyla 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talep ve şikayetleri dinlendi ve ilçenin hizmet kalitesini artırmak için çözüm önerileri üretildi.

Terme\'de 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
09.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:16
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Samsun'un Terme ilçesinde 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonundaki toplantıya mahalle muhtarları ile belediye birim müdürleri katıldı.

Maytalman ve Kılıç, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.

Toplantıda devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirten Kılıç, "Belediyemizle mahallelerimiz arasında en önemli bağı kuran kıymetli muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin hizmet kalitesini artırmak için çözüm önerileri üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA
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Halk Eğitimi Merkezi, Ali Kılıç, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terme'de 2024 yılının ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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