Terme\'de Halk Buluşması

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Samsun'un Terme ilçesinde halk buluşmaları kapsamında, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul, Örencik Mahallesi sakınlarıyla bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Cırtlak ile kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Kaymakam Maytalman ve Başkan Kul, mahallelinin dile getirdiği sorunların çözümüne yönelik çalışacaklarını belirtti.

Program sonrası Maytalman ve Kul, SASKİ tarafından yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisini inceledi.

Hayata geçirilen altyapı projeleriyle Terme'nin daha da güçlendiğini kaydeden Kul, bölge halkının hizmetine sunulmak üzere ihtiyaçlar dahilinde benzer yatırımların da devam edeceğini ifade etti.