Terme\'de Karla Mücadele Çalışmaları

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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Terme Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması ve hayatın olağan akışında devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 82 mahalle yolunun açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ana arterler başta olmak üzere yollar, görevli personel tarafından aralıksız olarak temizleniyor ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Kul, beklenilen kar yağışının geldiğini belirterek, "Özlediğimiz kar çok da güzel şekilde dolu dolu geldi. Yurdumuz adeta cennete döndü. Başta çocuklar olmak üzere hepimiz çok sevindik. Elbette bu güzelliklerin getirdiği olumsuzluklar da olacaktır. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz ve mahalle muhtarlarımız başta olmak üzere iş birliği ile olumsuzluklar giderilmeye devam etmektedir." dedi.

Kul, mahalle muhtarları ile WhatsApp grubu kurduklarını, sorunlara karşı güvenli bilgi akışı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.