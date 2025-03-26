Terme'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Terme'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz hatıra ormanı oluşturuldu

Samsun'un Terme ilçesinde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

26.03.2025 20:17
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Samsun'un Terme ilçesinde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Terme ilçesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Miliç Sahil Tesisleri'nde Terme Kaymakamlığı, Terme Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle hatıra ormanı oluşturuldu.

Terme Orman İşletme Şefliği'nin desteğiyle düzenlenen programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Orman Şefi Damla Kaleli, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler ve gönüllüler katıldı.

Terme Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, "Görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın aziz hatırasını yaşatmak, onun vatan ve görev aşkını yeni nesillerin anlamasını sağlamak için bu hatıra ormanı oluşturduk. Böyle anlamlı bir günde Kadir Gecesinde o ve onun gibi görev şehidi olan tüm vatanseverleri minnetle ve saygıyla anıyoruz ruhları şad olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme'de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

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