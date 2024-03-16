Terme\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili 11 sanık hakkında iddianame kabul edildi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin olarak Dilan ve Engin Polat çifti dahil olmak üzere 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıkların Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği, silahlı saldırı düzenlemek için organize suç örgütüyle irtibata geçtiği ve eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı teslim aldıkları belirtiliyor. Banu Parlak, Polat ailesinden şikayetçi olmuş ve Polat çifti hakkında cezalandırılma talep ediliyor.