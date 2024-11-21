Terme'de Yeni Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Terme'de Yeni Yol Çalışmaları Başladı

Terme\'de Yeni Yol Çalışmaları Başladı

Terme Belediyesi, Büyükşehir ile iş birliğiyle yollarda konforu artıracak çalışmalara devam ediyor.

21.11.2024 11:17
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Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yollar, konforlu yapıya kavuşturuluyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Akçay ve Sakarlı mahallelerinde yürütülen beton yol ve meydan çalışmalarını inceledi.

Terme için planlı ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirten Kul, "Bütün birimlerimizle Terme'nin her bir köşesinde yapılması gereken hizmetleri adım adım yerine getiriyoruz. İnşallah tüm mahallelerimizde talep edilen ne varsa birer birer tamamlayıp, ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. İhtiyaç duyulan mahallelere yapılması gereken yeni yolları yapıyor, diğer taraftan yol yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile her alanda çalışma yürüterek Terme'ye yakışır hizmetler yaptıklarını vurgulayan Kul, vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir Terme sunmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Terme için vizyon şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Halkımıza hizmetin en iyisini vermek için bu göreve talip olduk. Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur. Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için yaptığımız çalışmalar sonrası halkımızın memnuniyeti bizleri de memnun ediyor. İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Her insanımızın birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Terme niyeti ile yola çıktık, bu çerçevede çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize katkılarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ve ekibine teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme'de Yeni Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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