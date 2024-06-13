Terme HEM Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Terme HEM Yıl Sonu Sergisi

Terme Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi. Kaymakam Metin Maytalman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede de katıldı.

13.06.2024 19:21
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??????? Terme Halk Eğitimi Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

Terme HEM tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, beğeniye sunuldu.

Kaymakam Metin Maytalman, kursiyerlerin tasarımlarını oluşturan usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de yıl boyu özveri ile çalışan kurs öğreticilerini ve kursiyerleri tebrik ederek, "Açılan bu kurslar hayat boyu öğrenmenin temel taşıdır. Bu vesile ile el emeği göz nuru ürünleri yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede ile usta öğretici ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme HEM Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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