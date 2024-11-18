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Termessos'ta Tilki Sürprizi

Termessos\'ta Tilki Sürprizi

Büyük İskender'in geçemediği Termessos Antik Kenti ziyaretçileri, tilkilerle karşılaşıyor.

18.11.2024 14:18
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Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti'nin ziyaretçileri, tarihin yanı sıra ormanın sevimli sakinleri tilkileri de yakından görme imkanı yakalıyor.

Nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu ve endemik bitkileriyle dikkati çeken Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Güçlü savunmasıyla "Büyük İskender'in işgal edemediği şehir" olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumunun yanı sıra yayıldığı geniş alandaki bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarih ve doğanın iç içe geçtiği Termessos'u gezmek için araçlarıyla bölgeye ulaşanları, antik kentin girişinde tilkiler karşılıyor.

İnsanların yakınına gelmekten çekinmeyen tilkiler, masaların bulunduğu alanındakilerin etrafında yiyecek bekliyor. Çocukların ilgi gösterdiği tilkilerin koşturması ve birbirini kovalaması renkli görüntüler de oluşturuyor.

"Çok sevimliler, 5-6 tane tilki saydık"

Antik kenti çevreleyen geniş orman örtüsünde tarihi atmosferi yaşayan ziyaretçilerden Ali Yücesan, AA muhabirine, antik kente ulaşınca daha araçtan inmeden tilkilerin koşarak geldiğini söyledi. Tilkileri görünce şaşırdıklarını anlatan Yücesan, "Tilkinin ilk kez insanlara bu kadar yaklaştığını gördüm." dedi.

Yasemin Üstün de arkadaşlarıyla Termessos Antik Kenti'ni gezmek için geldiklerini, peşlerinden ayrılmayan tilkileri görünce şaşırdıklarını belirtti.

Belgesellerde izlediği tilkileri ilk kez yakından gördüğünü anlatan Üstün, "Yanımızda simidimiz vardı, onlara da ikram ettik. Çok sevimliler, 5-6 tane tilki saydık. Gerçekten çok farklı bir duygu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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