Terracotta Savaşçıları Sergisi Açıldı

ORANGE COUNTY, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'de bulunan Bowers Müzesi, geçtiğimiz hafta "Terracotta Savaşçılarının Dünyası: 21. Yüzyılda Shaanxi'de Yeni Arkeolojik Keşifler" sergisini ziyaretçilere açtı.
Açılış törenine katılan çeşitli alanlardan yaklaşık 200 Çinli ve Amerikalı ziyaretçi, Çin'in antik kültürel mirasının zenginliğini ve kalıcı cazibesini keşfetme fırsatı buldu.
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