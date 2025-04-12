Ters Laleler Karla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ters Laleler Karla Buluştu

Uludere'nin ters laleleri, kar altında baharın gelmesini kutluyor. Doğa tutkunları görüntülüyor.

12.04.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde görüntülendi.

İlçenin Tanin Dağları'nda doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Havaların soğumasıyla kar yağışının etkili olduğu bölgede ters laleler beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'nden gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, ters laleleri yerinde görmek için dağlık alanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kar örtüsünün altından yükselen laleler, ziyaretçileri büyülerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kocaeli'nden gelen doğasever Alper Yıldız, Uludere Tanin Dağları'nda baharın müjdecisi ters laleleri karın altında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir tarafta kışı bir taraftan da baharı yaşadıklarını belirten Yıldız, " Türkiye'nin birçok yerini gezdim, buradaki endemik bitkiler çok enteresan, çok farklı. Daha önce hiç görmedim. 50 yıl yaşıyorum böyle bir şeye rastlamadım. Bayıldım." ifadelerini kullandı.

İş insanı ve doğasever Birol Özdemir de Tanin Dağları'na ters laleleri görmeye geldiğini, kar yağışı ile lalelerin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uludere, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ters Laleler Karla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
Herkes bu ofsaytı tartışıyor Samsunspor’un golü iptal oldu Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'un golü iptal oldu
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sebebi Fenerbahçe Galatasaray’dan bu kareye olay tepki Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki
Kırşehir’de 80 kişi Yeniden Refah Partisi’den istifa etti Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti
Başrolde Torreira var İşte Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye’ye karşı Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

18:56 Danla Bilic’i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
23:05 Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
22:26 Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
22:25 Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
22:20 Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
22:03 ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
21:55 Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi
21:46 Galatasaray’a takımın yıldızından kötü haber Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
21:35 Beyaz Saray’dan ’Trump Türkiye’ye gidecek mi’ sorusuna yanıt Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 19:54:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ters Laleler Karla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement