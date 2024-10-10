TESKİ ve NKÜ İş Birliği Toplantısı

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şişmanlar ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, ziyarette üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şişmanlar da Şahin'e teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Nallar, asfaltlama çalışmalarını takip etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

Tüm mahallelere hizmet götürebilmek için çalıştıklarını belirten Nallar, çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini ifade etti.

Nallar daha sonra mahallede vatandaşların isteklerini dinledi.