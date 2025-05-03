Tesla'nın Hollanda Satışları Yüzde 75 Düştü - Son Dakika
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Tesla'nın Hollanda Satışları Yüzde 75 Düştü

Tesla\'nın Hollanda Satışları Yüzde 75 Düştü

Tesla, Nisan ayında Hollanda'da yalnızca 382 araç satışı gerçekleştirdi.

03.05.2025 10:49
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LAHEY, 3 Mayıs (Xinhua) -- Tesla nisan ayında Hollanda'da sadece 382 araç satabildi. Ülkenin otomobil endüstri gruplarından BOVAG, RAI Association ve RDC'nin ortak açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 1.457 araç satışına göre yaklaşık yüzde 75 düşüşe işaret ediyor.

Tesla, 2025'in ilk dört ayında Hollanda'da 3.825 yeni araç sattı. Şirketin 2024'ün aynı döneminde 8.299 araç sattığı dikkate alındığında bu, önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Tesla'nın yanı sıra başka şirketler de benzer sıkıntılarla karşı karşıya. Bu hafta beklentilerin altında veriler açıklayan Amsterdam merkezli otomotiv devi Stellantis'in ilk çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 35,8 milyar euroya (40,46 milyar ABD doları) geriledi.

Gümrük vergisi tarifeleriyle ilgili belirsizlik nedeniyle 2025 yılına yönelik mali rehberini askıya alan Stellantis, "vergilerin yarattığı etkileri azaltmak için harekete geçerken öte yandan, gümrük vergisi politikaları konusunda politika yapıcılarla yakın irtibatı sürdürdüğünü" belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Hollanda, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla'nın Hollanda Satışları Yüzde 75 Düştü - Son Dakika

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