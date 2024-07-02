Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları beklentilerin üzerinde gerçekleşti - Son Dakika
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Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları, yıllık bazda yüzde 4,8 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde 410 bin 831 araç üretti ve 443 bin 956 araç teslim etti. Bu sonuçlar, piyasa beklentilerini aşarak Tesla'nın hisselerinin yaklaşık yüzde 10 değer kazanmasını sağladı.

02.07.2024 20:07
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NEW ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.

Buna göre, şirket yılın ikinci çeyreğinde 410 bin 831 araç üretti. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 479 bin 700 araç üretmişti.

Tesla'nın bu yılın ikinci çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 4,8 azalışla 443 bin 956 oldu.

Piyasa beklentileri, şirketin bu dönemde 439 bin araç teslim etmesi yönündeydi. Tesla, geçen yılın aynı döneminde 466 bin 140 araç teslim etmişti.

Tesla'nın otomobil teslimatları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 8,5 gerilemiş, 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedilmişti.

Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerinin paylaşılması sonrası yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

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