ÇEKİM TARİHİ: 4 Temmuz 2024
Optimus Gen 2 robotunun çeşitli görüntüleri
Çin'in Shanghai kentinde devam etmekte olan 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nda, Tesla'nın insansı robotu Optimus Gen 2 büyük ilgi topladı.
Çalışanların verdiği bilgiye göre, Optimus Gen 2 robotu fabrikalardaki görevleri yerine getirme kabiliyetine sahip. 2025 yılında Tesla fabrikalarında 1.000'den fazla Optimus insansı robotunun çalışması bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Tesla'nın insansı robotu Optimus Gen 2, 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda büyük ilgi topladı - Son Dakika
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