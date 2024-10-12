Tesla'nın Şanghay Fabrikasında 3 Milyon Araç Üretildi

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'in Şanghay şehrindeki fabrikasında 3 milyon araç üretim eşiğinin aşıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, fabrikada üretilen 3 milyonuncu aracın dün akşam banttan indirildiği duyuruldu. Aracın "Model Y" marka tam elektrikli otomobil olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ocak 2019'da hizmete giren fabrikada 1 milyon araç eşiğinin aşılmasının 30 aydan fazla sürdüğü ancak artan kapasiteyle 2 milyondan 3 milyona geçişin 13 aydan kısa sürede gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Fabrika, 2 milyonuncu aracı Eylül 2023'te banttan indirmişti.

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı, ilk 9 ayda 675 bine ulaşırken markanın global araç üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Fabrikada bugüne dek üretilen 3 milyon aracın yaklaşık 1 milyonu Avrupa ve Asya-Pasifik pazarlarında satıldı.