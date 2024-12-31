Tesla'nın Shanghai Fabrikasında Deneme Üretimi Başladı

SHANGHAİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Tesla'nın mega fabrikası görülüyor, 15 Aralık 2024.
Tesla Çin'in salı günü yaptığı açıklamaya göre, ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Shanghai'daki mega fabrikasında inşaatın başlamasından 7 ay sonra deneme üretimine başladı. (Fotoğraf: Xinhua)
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