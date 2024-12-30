Tever\'den 2024 Yılı Vizyonu

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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 2024 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl sağlık alanında büyük dönüşümler yaşandığını, eğitim alanında ise okul binalarının yenilendiğini ve yeni dersliklerin eklendiğini anlattı.

Karasu Limanı'nı genişletme projesi kapsamında ÇED çalışmalarının başlatıldığını aktaran Tever, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dere ve çay ıslahlarını artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tever, kentsel dönüşümün öncelikli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni yılda başta ada bazlı dönüşümler olmak üzere eski yapı stoklarımızla ilgili çok güzel adımları hep birlikte hayata geçireceğiz. Buna şehir olarak inanıyor ve en güçlü desteği veriyoruz. Yeni emniyet ve jandarma binalarımız ile kamu binalarındaki dönüşümü de tamamlamış olacağız. Daha güvenli, donanımlı ve konforlu kamu binalarımızla hemşehrilerimize hizmet vermiş olacağız."