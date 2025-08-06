Texas'ta Kriz: Vali Abbott, Demokrat Wu'yu Görevden Almaya Çalışıyor

Texas Valisi Greg Abbott, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde daha fazla sandalye kazanmasını amaçlayan "eyalet seçim bölgesi yeniden çizme planı"nı engellemek için eyaleti terk eden Demokratların "lideri" olarak tanımladığı Texas Temsilciler Meclisi Demokrat Grup Başkanı Gene Wu'nun görevden alınması için dava açtı.

Texas Valisi Abbott'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Abbott, Texas Yüksek Mahkemesi'ne "acil durum" dilekçesi sundu.

Dilekçede Abbott, Demokratların yasama görevlerini terk ederek Texas'a karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, eyaleti terk eden Demokratların lideri olarak nitelendirdiği Wu'nun görevden alınmasını talep etti.

Abbott, Wu ve diğer Demokratların "görevlerini terk ettikleri" gerekçesiyle görevden alınmaları gerektiğinin altını çizdi.

Texas'taki Cumhuriyetçilerin "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme" planı

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisi'nde 5 sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

150 üyeli eyalet meclisinde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin mecliste hazır bulunması gerekiyor.

Demokratlar, mecliste azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 demokrat üye, eyaleti terk etti.