THK’dan Model Uçak Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

THK’dan Model Uçak Kursu

09.07.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK Lüleburgaz, 7-18 yaş arası gençlere model uçak yapım kursu açıyor. Sertifika verilecek.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şube Başkanlığınca model uçak yapımı kursu açılacak.

Şube Müdürü Hasan Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kursun 7-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olacağını belirtti.

Havacılığa ilgi duyan öğrenciler için hazırlanan kursun 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını ifade eden Aktaş, eğitimlerin şube binasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aktaş, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere model uçak sertifikası verileceğini bildirdi.

Kütüphane yapımı tamamlandı

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları sona erdi.

Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, 2 bin 550 metrekarelik kapalı alana sahip olan kütüphanenin 16 Temmuz Salı hizmete açılacağını bildirdi.

Modern bir kütüphane binası olduğunu ifade eden Beyoğlu, birçok yaş grubuna ve ihtiyaca yönelik özel bölümlerin yer aldığını söyledi.

Aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Beyoğlu, mevcut 45 bin kitap ile birlikte yaklaşık 60 bin kitaba da ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Havacılık, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK’dan Model Uçak Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
17 yıl sonra Sivasspor’a veda eden Ziya Erdal’dan kulübüne sert tepki 17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda “Başsağlığı“ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda "Başsağlığı" gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:30
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
15:22
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
15:10
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer
Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 10:47:39. #7.13#
SON DAKİKA: THK’dan Model Uçak Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.