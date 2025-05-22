THK'nın Yangın Uçakları Satışa Çıkarıldı - Son Dakika
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THK'nın Yangın Uçakları Satışa Çıkarıldı

22.05.2025 12:24
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Türk Hava Kurumu'na ait 8 yangın söndürme uçağı satışa sunuldu, toplam bedel 1.457.715.800 TL.

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük orman yangınları sırasında kullanılmamaları tartışma konusu olan Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarından 8'inin UYAP üzerinden satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. 3'ü faal 8 uçak için 1 milyar 457 milyon 715 bin 800 TL istenen uçakların satışının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

UYAP-E Satış Portalı üzerinden 8 adet Amfibik Yangın Söndürme uçağının satışı gerçekleştiriliyor. Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu, 2025/7 Vesayet Satış ile gerçekleştirilen satışta 8 uçak için istenen bedel 1 milyar 457 milyon 715 bin 800 Türk Lirası oldu. Türk Hava Kurumu bağlı şirketlerinden Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi Lojistik Anonim Şirketi adına kayıtlı 8 adet CL-215 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı'na ilan süresinin azalmasına rağmen henüz teklif verilmedi.

Satışa çıkarılan uçakların yıl ve dolar karşılığı ise şu şekilde oldu:

"TC-TKZ/1076 Tescil Kodlu 1983 üretim tarihli uçağın değerinin 6 milyon 425 bin Dolar,

TC-TKT/1097 Tescil Kodlu 1987 üretim tarihli uçağın değerinin 7 milyon 810 bin Dolar,

TC-TKY/1108 Tescil Kodlu 1989 üretim tarihli uçağın değerinin 7 milyon 640 bin Dolar,

TC-TKH/1104 Tescil Kodlu 1988 üretim tarihli uçağın değerinin 7 milyon 710 bin Dolar,

TC-TKM/1027 Tescil Kodlu 1969 üretim tarihli uçağın değerinin 1 milyon 900 bin Dolar,

TC-TKK/1030 Tescil Kodlu 1970 üretim tarihli uçağın değerinin 1 milyon 920 bin Dolar,

TC-TKL/1011 Tescil Kodlu 1969 üretim tarihli uçağın değerinin 1 milyon 800 bin Dolar,

TC-TKJ/1007 Tescil Kodlu 1971 üretim tarihli uçağın değerinin 2 milyon 480 bin Dolar olmak üzere toplam 37 milyon 685 bin Dolar (KDV hariç)."

UYAP'ta yer alan satışa ilişkin bilirkişi raporunda 8 uçaktan 3'ünün (TC-TKZ/1076-1983, TC-TKT/1097 1987 ve TC-TKM/1027 1969) bakım ve masrafı olmadığı, faal durumda oldukları kaydedildi. TC-TKZ/1076-1983 için istenen tahmini fiyat 6 milyon 425 bin dolar olurken, TC-TKT/1097 -1987'nin ise tahmini satış fiyatı 7 milyon 810 bin dolar oldu. Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların 145 milyon 765 bin TL teminat göstermeleri gerekiyor.

Satışa ait açık artırma ilanında, "Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin satış tarihi itibariyle toplam 37 milyon 685 bin Doların Türk Lirası karşılığını altında kalmayacak şekilde bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Aksi halde satış talebi düşer" ifadeleri yer aldı.

"Bu uçaklar hurda, uçamaz"

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarının yangınla mücadelede kullanılmamasına ilişkin eleştiriler üzerine, "Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor. THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Bu uçaklar hurda, uçamaz. Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta" ifadesini kullanmıştı. Pakdemirli bir başka açıklamasında ise, "Vizontele'de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle" demişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip, piston motorlu uçakların kullanmış olduğu yakıttan dolayı sıklıkla ikmal sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Havacılık, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel THK'nın Yangın Uçakları Satışa Çıkarıldı - Son Dakika

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